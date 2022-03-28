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- Diyarbakır'da kasayı açamayınca, markete zarar verdi
Diyarbakır'da kasayı açamayınca, markete zarar verdi
- DHA
- 28.03.2022 - 12:03
- Güncelleme : 28.03.2022 - 12:13
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir zincir marketin şubesinde meydana gelen olayda, elindeki keserle marketin cam kapısını kırarak içeri giren M.C., bir süre kasayı açmaya çalıştı.
Kasayı açamayınca sinirlenen M.C., keserle marketin raflarına ve vitrinlerine zarar vermeye başladı.
ELİNDEKİ KESERLE MARKETİN VİTRİNLERİNE ZARAR VERDİ
Güvenlik alarmının devreye girmesiyle M.C., paniğe kapılarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mahalle bekçileri şüphelendikleri M.C.'ye 'dur' ihtarında bulundu.
Diyarbakır'da kasayı açamayınca, markete zarar verdi VİDEO
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Kaçmaya başlayan M.C., kısa süre sonra yakalandı. M.C. gözaltına alınırken, üstünden olayda kullandığı keser de çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.