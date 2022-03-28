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Diyarbakır'da kasayı açamayınca, markete zarar verdi

Diyarbakır'da kasayı açamayınca, markete zarar verdi

Cam kapısını kırıp, girdiği marketin kasasını açamayan M.C., elindeki keserle raflara ve vitrinlere zarar verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.