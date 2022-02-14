Marketteki kasiyeri bıçakla tehdit ederek hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek yakalandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir markete gelen ve yüzünü cerrahi maske, kapüşon ve güneş gözlüğü ile gizleyen şahıs, müşterilerin çıktığı anı fırsat bilip, kasiyeri bıçakla tehdit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigara bölümünden yaklaşık 8-10 paket sigara alıp elektronik sepet içerisinden de elektronik eşya alarak olay yerinden yaya olarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

FARKLI MARKETLERDE KEŞİF YAPTI

Marketin güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlıkla ilgili yürütülen çalışmada, zanlının olayı gerçekleştirmeden önce farklı marketlere yönelik keşif yaptığı belirlendi.

Ekiplerin çalışmasıyla kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı A.B. (26), düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Diyarbakır’da kasiyeri bıçakla tehdit eden hırsız yakalandı ViDEO

NİTELİKLİ YAĞMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin üst aramasında, olay sırasında iş yerinden çaldığı elektronik cihaz ile hırsızlıkta kullandığı bıçağın da ele geçirildiği öğrenildi.