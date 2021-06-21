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    Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı

    Uyuşturucu nedeni ile çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin silahını çekmesi ile 16 yaşındaki genç pencereden atladı.
    • DHA
    • 21.06.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 17:38
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    Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı

    Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir siteye gelen F.K. (16), 7’nci katta oturan T.Y.’yi ziyaret etti.

    Bir süre sonra evin içinde uyuşturucu nedeni ile tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Evde bulunan bir kişi, yanında getirdiği silahı çıkardı.

    ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPTI

    F.K., silahı görünce 7’nci kattaki pencereden atladı.

    Düşerken elektrik tellerine çarpan F.K.’nin o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olayı gören çerdeki vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

    Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı #1

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    F.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Acil serviste tedaviye alınan F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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    Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı #3

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