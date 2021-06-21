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- Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı
Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı
- DHA
- 21.06.2021 - 17:35
- Güncelleme : 21.06.2021 - 17:38
Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir siteye gelen F.K. (16), 7’nci katta oturan T.Y.’yi ziyaret etti.
Bir süre sonra evin içinde uyuşturucu nedeni ile tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Evde bulunan bir kişi, yanında getirdiği silahı çıkardı.
ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPTI
F.K., silahı görünce 7’nci kattaki pencereden atladı.
Düşerken elektrik tellerine çarpan F.K.’nin o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı gören çerdeki vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
F.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan F.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Diyarbakır’da kavgada silahı gördü, 7’nci kattan atladı VİDEO
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.