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Diyarbakır'da kavgayı ayırayım derken canından oldu

Diyarbakır'da kavgayı ayırayım derken canından oldu Alacak meselesinden çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs, boğazından aldığı darbeyle yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.