Diyarbakır'da kavgayı ayırayım derken canından oldu

Diyarbakır'da alacak kavgası can aldı...
Hani ilçesinde Tello G. ile Veysi N. arasında, alacak meselesi nedeniyle tartışma başladı.
Tartışma kısa süre içinde büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Tello G., Veysi N.'nin bıçak darbeleriyle yaralandı.
Boğazından yaralandı
Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen Ebedin Karataş da, Veysi N.'nin savurduğu bıçakla boğazından yaralandı.
Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybetti
Ebedin Karataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Karataş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile kabristanına defnedildi.
Kavga eden taraflardan biri Tello G.'nin hastanede tedavisi devam ediyor.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Veysi N.'nin yakalanması için çalışması başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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