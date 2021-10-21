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- Diyarbakır’da kavgayı ayırmaya çalışan kişi dayak yedi
Diyarbakır’da kavgayı ayırmaya çalışan kişi dayak yedi
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs da darbedildi.
- İHA
- 21.10.2021 - 02:58
- Güncelleme : 21.10.2021 - 03:18
Önceki akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.
YEDİ TOKATLA YERE DÜŞTÜ, KAVGAYI POLİS AYIRDI
Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır’da kavgayı ayırmaya çalışan kişi dayak yedi - Video