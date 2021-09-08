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    Diyarbakır'da kaybolan Elif, sosyal medyada ortaya çıktı

    Silvan'da 17 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Elif D. bir sosyal medya platformunda yayınlanan videoda kendisinden ikinci eş olarak bahsedilirken ortaya çıktı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 18:43
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 18:56
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    Diyarbakır'da kaybolan Elif, sosyal medyada ortaya çıktı

    Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan Elif D.'den, 17 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Ailesi ertesi gün durumu polise bildirdi.

    Güvenlik güçleri Elif'in bulunması için çalışma başlattı.

    AKRABALARI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ

    Ailenin akrabaları, Elif'in yakın zamanda çekilmiş bir videosunu sosyal medyada gördü.

    Diyarbakır'da kaybolan Elif, sosyal medyada ortaya çıktı VİDEO

    "İKİNCİ EŞ"

    Görüntülerde, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu soruyor.

    Ahmet Can da 'ikinci eşim' diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi Elif'e dönerek 'yenge, yüzünü kapatma, utanma' diye sesleniyor.

    AİLE KIZLARININ BULUNMASINI İSTİYOR

    Elif de yüzünü kapatarak gülüyor. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi.

    Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

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    Diyarbakır da kaybolan Elif, sosyal medyada ortaya çıktı #3

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