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    Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek, 9 gündür aranıyor

    Bayram misafirliğine gittikleri Dicle'deki evin önünde oyun oynarken kaybolan Miraç, 9 gündür ekipler tarafından aranıyor.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 17:14
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    Diyarbakır'da kaybolan Miraç Çiçek, 9 gündür aranıyor

    Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde ailesi ile Kelekçi köyüne bayram ziyaretine giden 4 yaşındaki Miraç Çiçek, evlerinin önünde oyun oynuyordu.

    Küçük Miraç, evin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kaybolmuştu.

    BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri ile su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır da kaybolan Miraç Çiçek, 9 gündür aranıyor #1

    DAĞLIK VE KIYI BÖLGELERDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLDÜ

    Arama kurtarma ekipleri bugün dağlık, taşlık alanlarda ve nehir kıyılarında arama çalışmalarına devam etti.

    9 GÜNDÜR UMUTLA BEKLENİYOR

    Köyde, 9 gündür kaybolan Miraç’tan gelecek olan bir haber için umutlu bekleyiş sürüyor. Dron ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, Miraç'ın izine henüz rastlanmadı.

    Diyarbakır da kaybolan Miraç Çiçek, 9 gündür aranıyor #2

    Diyarbakır da kaybolan Miraç Çiçek, 9 gündür aranıyor #3

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