Diyarbakır'da kaybolan Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen hassas burunlu köpeklerin de katıldığı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğulları Miraç, 3 gün önce evinin önünde oynarken kaybolmuştu.

Miraç'a ulaşamayan aile ise güvenlik güçlerine haber vermişti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle, UMKE sevk edildi.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince yürütülen çalışmalarda köydeki evlerde ve kapalı alanlarda da arama yapıldı. Ekipler köyün çevresinde, ormanlık alanda ve Dicle Nehri yatağında da arama çalışmalarına devam ediyor.

Dağlık ve engebeli arazide yürütülen çalışmalara jandarma ekipleri drone ile havadan destek verirken, hassas burunlu köpeklerle de arama yapılıyor.

"İNŞALLAH BULACAĞIZ"

Mahalle Muhtarı Zülküf Bayın, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadığını belirterek, "Çalışmalar devam ediyor. Bulacağımıza dair ümidimiz var. Köyün etrafını gezdik, dağları gezdik. Ev ve ahırları arıyoruz. İnşallah bulacağız" dedi.

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları ikinci gününde de sürüyor