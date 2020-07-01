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- Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı
Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı
Kayapınar ilçesinde caddede yürüyen bir adam, boş arazide ceset buldu.
- İHA
- 01.07.2020 - 16:38
Mezopotamya Mahallesi'nde öğle saatlerinde caddeden geçen bir vatandaş, boş arsada hareketsiz yatan bir kişi gördü.
Boş arsada yatan kişiyi gören vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
ALZHEİMER HASTASI ÇIKTI
Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada şahsın 75 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Can olduğu tespit edildi. Mehmet Can’ın ailesinin, sabah saatlerinde polis ekiplerine babalarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Mehmet Can’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.