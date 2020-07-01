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    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı

    Kayapınar ilçesinde caddede yürüyen bir adam, boş arazide ceset buldu.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 16:38
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    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı #1

    Mezopotamya Mahallesi'nde öğle saatlerinde caddeden geçen bir vatandaş, boş arsada hareketsiz yatan bir kişi gördü.

    Boş arsada yatan kişiyi gören vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    ÖLÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    ALZHEİMER HASTASI ÇIKTI

    Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada şahsın 75 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Can olduğu tespit edildi. Mehmet Can’ın ailesinin, sabah saatlerinde polis ekiplerine babalarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Mehmet Can’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı #2

    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı #3

    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı #4

    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı #5

    Diyarbakır’da kayıp adamın cesedi boş arsada çıktı #6

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