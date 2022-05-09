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    Diyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu

    Diyarbakır'da otomobilinde ölü bulunan 23 yaşındaki Süleyman Karaboğa'nın vücudunda silah yarası ve darp izine rastlanmadı.
    • 09.05.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 22:11
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    Diyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu

    Akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatlarda operatörlük yapan Süleyman Karaboğa'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamadı.

    Telefonlara da cevap vermeyen Karaboğa, için durum polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Polisin arama çalışmaları sürerken yakınları Karaboğa'nın kullandığı 21 ABA 133 plakalı otomobili buldu.

    Otomobilinde ölü bulundu

    Evinden ve merkezden oldukça uzakta stadyum bölgesinde bulunan otomobilin içerisine bakan yakınları Karaboğa'yı hareketsiz olarak gördü. Otomobilin camını kıran yakınları Karaboğa'nın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Haber alan akrabaları da kısa sürede olay yerine geldi.

    Diyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu VİDEO

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    Silah yarası ve darp izine rastlanmadı

    DHA'nın haberine göre, vücudundan silah yarası ya da darp izi bulunmayan Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde güvenlik şeridi çeken polis, otomobil içerisinde inceleme yaptı.

    Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği haberini alan yakınlarının akın ettiği mahallede bazı akrabaları da sinir krizi geçirdi. Polis, Karaboğa'nın ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.

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