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    Diyarbakır’da kayıp ilanı verilen kadın, toprağa gömülü bulundu

    2 yıl önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği 3 çocuk annesinin, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kadının cesedi, arazide toprağa gömülü bulunurken cinayetle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.09.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:33
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    Diyarbakır’da kayıp ilanı verilen kadın, toprağa gömülü bulundu

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 9 Aralık 2020’de kaybolan 3 çocuk annesi Yasemin Demir (34) için ailesi, polise başvurarak ilan verdi.

    Kayıp kadın için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Cinayet şüphesi üzerine özel ekip kuruldu, aile bireylerinin ifadeleri alındı.

    Cezaevindeki kocasının tekrar ifadesi alındı

    Özel ekip, kayıp Yasemin Demir’in 18 Mart 2021’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan cezaevine giren eşi R.D.’nin bulunduğu Silivri Cezaevi’ne gitti ve zanlının avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı.

    R.D.’nin çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturmayı genişleten ekip, tekrar aile bireylerinin bilgisine başvurdu.

    Diyarbakır’da kayıp ilanı verilen kadın, toprağa gömülü bulundu #1

    Görümce itiraf etti

    Yapılan görüşmelerde görümce M.D., Yasemin Demir’in öldürüldüğünü ve tehdit edildiği için kimseye olayı anlatamadığını itiraf etti.

    M.D., cesedinin ise ilçe dışında araziye gömüldüğünü söyledi.

    Diyarbakır’da kayıp ilanı verilen kadın, toprağa gömülü bulundu #2

    Cesedi, 2 metre derinlikte bulundu

    Yapılan yer tespitinin ardından özel ekip, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır’dan da olay yeri inceleme ekipleri, bölgeye sevk edildi.

    Belirlenen alanda savcılık izniyle yapılan kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte bir kadın cesedi bulundu.

    Diyarbakır’da kayıp ilanı verilen kadın, toprağa gömülü bulundu #3

    Otopsi yapılacak

    Yapılan incelemede, cesedin Yasemin Demir’e ait olduğu tespit edildi.

    Yasemin Demir’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Diyarbakır’da kayıp ilanı verilen kadın, toprağa gömülü bulundu #4

    4 şüpheli gözaltında

    M.D. ile hapisten tahliye olan R.D., ağabeyleri M.D. ve M.A.D. gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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