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Diyarbakır’da kayıp lise öğrencisi bulundu

Diyarbakır’da kayıp lise öğrencisi bulundu

29 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan kız çocuğu, erkek arkadaşının evinde bulundu. Ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyen kız çocuğu korumaya alındı.