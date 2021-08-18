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    Diyarbakır’da kayıp lise öğrencisi bulundu

    29 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan kız çocuğu, erkek arkadaşının evinde bulundu. Ailesinin yanına gitmek istemediğini söyleyen kız çocuğu korumaya alındı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 12:05
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    Diyarbakır’da kayıp lise öğrencisi bulundu

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi A.K. (17), 20 Temmuz’da evden ayrıldı.

    Ailesi, haber alamadığı kızları için karakola giderek kayıp ihbarında bulundu.

    ERKEK ARKADAŞININ EVİNDEN ÇIKTI

    Başvuru üzerine çalışma başlatan ekipler, A.K.'nin kaldığı evi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle girilen evde, A.K. ve erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.K. bulundu.

    Ekipler tarafından A.K. ve Ö.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    AİLESİNİN YANINA GİTMEK İSTEMEDİ, KORUMAYA ALINDI

    Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.K., ailesinin yanına gitmek istemediğini söyledi.

    Kimseden şikayetçi olmadığını da belirten A.K., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

    Ö.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Diyarbakır’da kayıp lise öğrencisi bulundu #1

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