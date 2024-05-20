İHA
Diyarbakır'da süt kazanının içine düşmesiyle vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki S.B.Ç, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuğun yapılan ilk müdahale sonrası hekimler tarafından, daha geniş bir merkezde tedavisinin devam etmesi gerektiğine karar verildi.
Ambulans helikopter yetişti
İlçeden, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle şehir merkezine getirilen S.B.Ç., buradan Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
S.B.Ç’nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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