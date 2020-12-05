Araç parkı sırasında yaşanan kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 20 kişi yaralandı. Kavgaya karışan kişilere ise kısıtlama ihlalinden para cezası uygulandı.

Diyarbakır'ın ​Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, aracını park eden Koyuncu ailesinin bir ferdi Kurt ailesine ait otomobile çarptı.

İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi.

Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

SOKAK ORTASINDA TAŞLI SOPALI KAVGA

Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga VİDEO

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20 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 20 kişi kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı.

"SALDIRIYA UĞRADIK"

Saldırıya uğradıklarını iddia eden Halil Koyuncu, kuzeninin arabasını park ederken geri geldiğini ve diğer tarafın arabasına çarptığını söyleyerek, "Sonra niye vurmuşsun arabaya demiş. Orada tartışma çıkmış ve silah çekmiş. İki üç el o eve ateş ettiler. Silahı da polisler yakaladı. Bu sabah yine saldırdılar. Silah, taş ve sopayla. Kameraya çektik. Polislere verdik." dedi.

KISITLAMA İHLALİNDEN CEZA

Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.

Öte yandan yaşanan kavga anı ise bölgede bulunanların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.