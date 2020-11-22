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    Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

    Dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, yol keserek, cadde ortasına bıraktıkları lastikleri ateşe verdi. 17 yaşındaki bir şüpheli, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 11:42
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 11:53
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    Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, beraberlerinde getirdikleri lastikleri, caddeye bırakıp yolu kesti.

    Şüpheliler, daha sonra lastikleri ateşe verdi.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören şüpheliler, ara sokaklara kaçarken, yanan lastikler ekiplerce söndürüldü.

    BİRİ YAKALANDI

    Yol tekrar trafiğe açılırken, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.

    Operasyonda, F.E. yakalanarak gözaltına alındı. F.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

    Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı ViDEO

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #1

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #2

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #3

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #4

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #5

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #6

    Diyarbakır da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı #7

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