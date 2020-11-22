Haberler

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

Diyarbakır'da kısıtlamayı ihlal eden grup, yol kesip lastik yaktı

Dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup, yol keserek, cadde ortasına bıraktıkları lastikleri ateşe verdi. 17 yaşındaki bir şüpheli, polis tarafından yakalandı.