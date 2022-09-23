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- Diyarbakır'da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti
Diyarbakır'da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti
- 23.09.2022 - 17:05
- Güncelleme : 23.09.2022 - 17:15
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde halk otobüsünden inmeye çalışan 71 yaşındaki Nuran Nerede'nin kıyafeti kapıya sıkıştı.
Sıkışan kıyafetini fark etmeyen kadın, hareket eden otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.
Etrafta bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşanan talihsiz kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Otobüs şoförü olay yerinden kaçtı
İHA'nın haberine göre, yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Diyarbakır'da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti VİDEO