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    Diyarbakır'da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti

    Otobüsten inmeye çalışırken kıyafeti kapıya sıkışan kadın yolcu, otobüsün hareket etmesiyle aracın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 23.09.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 17:15
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    Diyarbakır'da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde halk otobüsünden inmeye çalışan 71 yaşındaki Nuran Nerede'nin kıyafeti kapıya sıkıştı.

    Sıkışan kıyafetini fark etmeyen kadın, hareket eden otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

    Etrafta bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yaşanan talihsiz kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Otobüs şoförü olay yerinden kaçtı

    İHA'nın haberine göre, yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.

    Diyarbakır'da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti VİDEO

    Diyarbakır da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti #1

    Diyarbakır da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti #2Diyarbakır da otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti #3


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