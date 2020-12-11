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- Diyarbakır'da kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 şüpheli tutuklandı
2 şüphelinin, 3 yaşındaki kız çocuğunu kulağındaki küpeler için kaçırmaya çalıştıkları öğrenildi.
- DHA
- 11.12.2020 - 16:27
- Güncelleme : 11.12.2020 - 16:33
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde biri bisikletli 2 kişi, sokakta oynayan 3 yaşındaki Nisa Nur'u bisiklete bindirip götürmek istedi.
Ancak bu sırada kız çocuğu ağlamaya başladı.
Bunun üzerine şüpheliler, kızın kulağındaki küpeyi çıkarıp, kaçmaya başladı. Mahalleli, peşlerine düştükleri şüphelilere linç girişiminde bulundu.
KİLİSEDE KORUMAYA ÇALIŞTILAR
M.S. kaçarken, olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli E.A.'yı linçten kurtararak, bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'ne götürdü.
M.S. de bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan E.A. ile M.S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da 3 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştılar VİDEO