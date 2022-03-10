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    Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı

    Akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, olay sonrası taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak ateşe vermeye kalktı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 06:41
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    Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, akraba olan Siyahlı ve Sancar aileleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

    TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

    Akşam saatlerinde ailelerin diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #1

    EVİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

    Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı.

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #2

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus timleri, çevik kuvvet ve acil müdahale biriminin de aralarında bulunduğu polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #3

    EVDE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

    Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise güvenlik koridoru oluşturulup, çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #4

    KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada yaralanan 6 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #5

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

    Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

     

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #6

    Diyarbakır da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı #7

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