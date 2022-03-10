Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası: 6 yaralı

Akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, olay sonrası taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak ateşe vermeye kalktı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, akraba olan Siyahlı ve Sancar aileleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

TAŞLI SOPALI KAVGA ÇIKTI

Akşam saatlerinde ailelerin diğer yakınlarının da mahalleye gelmesi üzerine iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

EVİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evini basarak camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yunus timleri, çevik kuvvet ve acil müdahale biriminin de aralarında bulunduğu polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

EVDE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise güvenlik koridoru oluşturulup, çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.

KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 6 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, polisin iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.