İHA
Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde iftardan sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu ve bıçakla yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
2 kişinin durumu ağır
Buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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