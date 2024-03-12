İHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde iftardan sonra iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle yaşanan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu ve bıçakla yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 kişinin durumu ağır

Buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)