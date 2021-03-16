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    Diyarbakır'da kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü

    Kayapınar ilçesinde akşam saatlerinde iki aile arasında kız meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 00:51
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    Diyarbakır'da kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü

    Akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki aile arasında kız meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı saldırı yaşandı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
    Diyarbakır da kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü #1

    Diyarbakır da kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü #2

    Diyarbakır da kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü #3

    Diyarbakır da kız meselesi silahlı kavgaya dönüştü #4

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