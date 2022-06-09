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    Diyarbakır'da koca dehşeti: Eşini başından vurdu

    Hani ilçesinde eşler arasında başlayan tartışma sonucunda, cani koca, eşini başından vurarak yaraladı. Yaralının ise durumunun kritik olduğu belirlendi.
    • 09.06.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:16
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    Diyarbakır'da koca dehşeti: Eşini başından vurdu

    Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 27 yaşındaki R.Y. isimli kadın, eşi tarafından dehşeti yaşadı.

    31 yaşındaki Ö.Y. isimli şahıs ile R.Y.'nin arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma giderek alevlendi.

    Bu esnada tabancasını çeken Ö.Y., R.Y'yi başından vurarak yaralandı.

    DHA'nın aktarımına göre, genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı.

    Polis ekipleri olay yerine gitti

    Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.Y., Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bir ekip, olayın ardından Hani ilçesine gitti.

    Saldırgan, suç aletiyle yakalandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmayla Ö.Y., metruk bir binada, olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Yaralının durumu ağır

    Ö.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, R.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


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