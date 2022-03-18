Diyarbakır'da kocasına kızan cani anne, bebeğine çamaşır suyu içirdi

Bismil ilçesinde kusma şikayeti ile gelip yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki bebeğe, annesinin eşine öfkelenip şırınga ile çamaşır suyu verdiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da kan donduran olay kayıtlara geçti.

Dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kız çocuğu Bismil Devlet Hastanesi'ne kusma şikayeti ile getirildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Durumu gittikçe ağırlaşan bebek, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye(21) sorular sordu.

"KOCAMA SİNİRLENİP, KIZIMA ÇAMAŞIR SUYU İÇİRDİM"

N.E. ise dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

CANİ ANNE GÖZALTINDA

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı.

N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.