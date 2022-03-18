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    Diyarbakır'da kocasına kızan cani anne, bebeğine çamaşır suyu içirdi

    Bismil ilçesinde kusma şikayeti ile gelip yoğun bakıma alınan 1 yaşındaki bebeğe, annesinin eşine öfkelenip şırınga ile çamaşır suyu verdiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 15:58
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    Diyarbakır'da kocasına kızan cani anne, bebeğine çamaşır suyu içirdi

    Diyarbakır'da kan donduran olay kayıtlara geçti.

    Dün akşam saatlerinde 1 yaşındaki kız çocuğu Bismil Devlet Hastanesi'ne kusma şikayeti ile getirildi.

    YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

    Durumu gittikçe ağırlaşan bebek, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

    Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye(21) sorular sordu.

    Diyarbakır da kocasına kızan cani anne, bebeğine çamaşır suyu içirdi #1

    "KOCAMA SİNİRLENİP, KIZIMA ÇAMAŞIR SUYU İÇİRDİM"

    N.E. ise dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

    CANİ ANNE GÖZALTINDA

    İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı.

    N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

    Diyarbakır da kocasına kızan cani anne, bebeğine çamaşır suyu içirdi #2


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