- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da komşu kafe sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı, 10 gözaltı
Diyarbakır'da komşu kafe sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı, 10 gözaltı
Diyarbakır'da iki kafenin çalışanları arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada darp sonucu 6 kişi yaralandı, kadınların da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
- 23.07.2022 - 14:34
- Güncelleme : 23.07.2022 - 19:41
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gazi Köşkü Tesisleri'nde karşılıklı iki kafenin aralarından husumet olan çalışanları arasında tartışma çıktı.
Tarafların yakınları da dahil olduğu tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı.
6 kişi yaralandı
Darp sonucu yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır'da komşu kafe sahipleri birbirine girdi
10 kişi gözaltına alındı
Polis, kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre polis, bölgede güvenlik önlemi almaya devam ederken, gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.