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Diyarbakır'da komşu kafe sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı, 10 gözaltı

Diyarbakır'da komşu kafe sahipleri birbirine girdi: 6 yaralı, 10 gözaltı

Diyarbakır'da iki kafenin çalışanları arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada darp sonucu 6 kişi yaralandı, kadınların da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.