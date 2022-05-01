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    Diyarbakır'da kontrolden çıkan araba tatla attı

    Yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
    • 01.05.2022 - 13:28
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    Diyarbakır'da kontrolden çıkan araba tatla attı

    Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü M.K. isimli şahıs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    İHA'nın haberine göre; Metrelerce takla atan araçtaki 4 kişi hafif yaralandı.

    4 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    İnceleme başlatıldı

    Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Diyarbakır da kontrolden çıkan araba tatla attı #1

    Diyarbakır da kontrolden çıkan araba tatla attı #2

    Diyarbakır da kontrolden çıkan araba tatla attı #3


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