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- Diyarbakır'da kontrolden çıkan araba tatla attı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araba tatla attı
Yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu araçtaki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
- 01.05.2022 - 13:28
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü M.K. isimli şahıs, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İHA'nın haberine göre; Metrelerce takla atan araçtaki 4 kişi hafif yaralandı.
4 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.