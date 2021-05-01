Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı 20 keçi telef oldu

Köpeklerin saldırdığı diğer 21 keçi ise yaralanırken, küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırın sahibi yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu yakınlarında Recep Olca'ya ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren köpekler keçilere saldırdı.

Saldırı sonucu keçilerden 20'si telef oldu, 21'i yaralandı.

“BENİ GÖRÜR GÖRMEZ KAÇTILAR”

Büyük şok yaşadıklarını belirten Olca, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız olayın şokunu üzerimizden atamıyoruz. Ahıra geldiğimde 4 köpek gördüm. Beni görür görmez kaçtılar. Ahırımın giriş kapısına geldiğimde şok bir manzarayla karşılaştım ve ahırımın içindeki hayvanlarımın bazıları yerde çırpınarak can çekişiyordu, bazıları ise cansız bir şekilde yerde uzanmıştı.





“12 NÜFUSLU BİR AİLEYİM”

Ahırımda mevcut bulunan 20 adet küçükbaş hayvanım olan oğlağı telef ettiler. 21 oğlağı da yaraladılar. Ciddi anlamda bana zarar verdiler, 12 nüfuslu bir aileyim. Zaten maddi durumum iyi değil, geçimlerimizi zor şartlar altında sürdürmekteyim, ailece bu hayvanlara bakarak geçimlerimizi sağlamaya çalışıyoruz.





“TEK İSTEĞİM YETKİLİLERİN YARDIM ETKESİ”

Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Sadece bu sene 40 bin TL civarında borç edindim ve bu hayvanların beslemesinde harcadım. Tek geçim kaynağımız bu hayvanlarımızdı. O da yok oldu ve şu anda çaresiz bir şekildeyiz. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu, tek isteğimiz eskisi gibi geçimlerimizi sağlayabilmemiz ve borçlarımı ödeyebilmem için yetkililerin ve hayırseverlerin bize yardım etmesidir."