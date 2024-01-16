DHA
Türkiye'de birçok ölüme ve çok sayıda yaralanmaya neden olan sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kooperatif Mahallesi'nde sabah okula gitmek için evden çıkan 9 yaşındaki Z.A., başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı.
Esnaf köpeklerin önüne atladı
Z.A.'yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp çocuğu korumaya aldı.
Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü, bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı.
Z.A.'nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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