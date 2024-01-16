Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı çocuğu esnaf ve otomobil sürücüsü kurtardı Diyarbakır'da okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğunu esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı.

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DHA

Türkiye'de birçok ölüme ve çok sayıda yaralanmaya neden olan sokak köpekleri sorununun sonu gelmiyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kooperatif Mahallesi'nde sabah okula gitmek için evden çıkan 9 yaşındaki Z.A., başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı.

Esnaf köpeklerin önüne atladı

Z.A.'yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp çocuğu korumaya aldı.

Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü, bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı.

Z.A.'nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)