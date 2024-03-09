Diyarbakır'da ehliyet sınavında kopya operasyonu: 12 kişi yakalandı Ehliyet sınavına 70 adayın yerine girmeye hazırlanan 12 şahıs polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda sınav kullanılacak düzenekleri ele geçirildi.

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DHA

Son zamanlarda ehliyet sınavlarında kopya olayları artış gösterdi.

Polis ekipleri ise çeşitli düzeneklerle sınava girmeye çalışan kişileri düzenlenen operasyonlarla tek tek yakalıyor.

Son olarak operasyonun adresi Diyarbakır oldu.

İhbar üzerine harekete geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıtlar sürücü sınavlarında adayların yerine özel düzenlenerek girileceğini ihbarını aldı.

4 ay çalışma yapan uzman polislerden oluşan özel ekip, sürücü sınavlarının listesi alan ile sürücü kurslarının içerdiği iş yerlerine sivil olarak girdi.

Burada gözlem yapan polisler, adayların sürücülerinin yerine özel düzenlerle bazı kişilerin girdiğini tespit etti.

70 adayın yerine geçeceklerdi

Polis, suç organizasyonu kuran şebekesinin 70 adayın yerine sınava girmek için hazırlanmayı planladığını belirledi.

Şebekenin görsel ve işitsel cihazlarla para belgeleri bu iş yaptığı ve adayların sınavdan bu girişi geçmeyi hedefledikleri ortaya çıktı.

12 kişi yakalandı

Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi. İş yeri ve evlere Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinlerle giren polis, organize eden 'Fısıltı' operasyonunda 12 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin, sınavlara iç çamaşırlarında, ayakkabı üreme ve kulak içindeki cihazlarla girdiği ortaya çıktı.

Yakalanma anları kamerada

Operasyonda ve yapılan aramalarda şüphelilerin düzenekleri yerleştirilmesi ve yakalanması kameraya yansıdı.

Ele geçirilenler

Ev ve sürücü kurslarındaki aramalarda özel düzenli cep telefonları, telefon özel aparatları, akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık, piller, kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar ve kursyer sertifikaları, 1 tabanca, patlama makineleri, kablolar, banka kartları, e-imzalar, mobil Wi-Fi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi.

Polisin muhafaza ettiği 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan polis, geçmiş sınavlarını da inceledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)