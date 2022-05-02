Diyarbakır’da, ‘Koyunlar’ silahlı suç örgütüne operasyon

Cinayet, yağma, tefecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' silahlı suç örgütü, hava destekli düzenlenen operasyonla çökertildi.

Diyarbakır’da, Koyunlar isimli silahlı suç örgütü, 6 aylık süren çalışmalar neticesinde deşifre edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, örgüt üyelerinin iş insanı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalafet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işledikleri belirlendi.

Biri çamura batmış diğeri halıya saklanmış olarak bulundu

DHA’nın haberine göre; 28 Nisan'da tespit edilen suç örgütü lideri ve şüphelilerin adreslerine, 300 polisin katılımıyla hava destekli operasyon yapıldı.

Suç örgüt lideri C.K. kaçmaya çalışırken, polis helikopterinden tarlada tespit edildi. C.K., çamura batmış şekilde yakalandı.

Örgütün yöneticilerinden biri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu.

Ele geçirilenler

Operasyonda, toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Silahlı saldırı ve tehdit, haksız kazanç, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma...

Şüphelilerin, Diyarbakır’da yaklaşık bir ay önce halkın yoğun olarak bulunduğu cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara’da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darbettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek, usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdikleri tespit edildi.

Ayrıca suç örgütünün Kayapınar ilçesinde yaklaşık değeri 500 milyon TL olan arazinin sahibi olduklarını iddia ederek arsa sahiplerine baskı yaparak kendilerine verilmesi yönünde tehditte bulundukları öğrenildi.

Yakalanmadan önce telefonunu toprağa gömdü

Suç örgütü lideri C.K.'nın operasyon sırasında arazide yaklaşık 3 kilometre kaçtığı ve yakalanmadan önce üzerinde bulunan cep telefonunu toprağa gömdüğü ortaya çıktı.

13 şüpheli tutuklandı

Polisin yaptığı aramada cep telefonu gömülü olarak yerden çıkarılarak incelemeye götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü lideri C.K.'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.