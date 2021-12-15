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- Diyarbakır'da küçük kız, belediye çukuruna düştü
Diyarbakır'da küçük kız, belediye çukuruna düştü
7 yaşındaki çocuğun, rögar kapağının açık bırakılması sonucu çukura düşmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede çenesine 14 dikiş atıldı. Belediyenin ihmali olduğunu düşünen babası ise şikayetçi oldu.
- İHA
- 15.12.2021 - 14:20
- Güncelleme : 15.12.2021 - 14:42
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi 505’nci Sokak'ta yaşanan olayda belediye ekipleri, rögar kapağını açık bıraktı.
Dün okula giden 7 yaşındaki Şüheda Bayıkcan, çukura düştü. Küçük kız, vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
ÇENESİNE 14 DİKİŞ ATILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Şüheda’ya yapılan müdahalelerle çenesine 14 dikiş atıldı.
"RAPORLARLA BİRLİKTE ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Şüheda’nın babası Mehmet Bayıkcan, kızının çukura düşmesinde belediyenin ihmali olduğunu öne sürdü.
Bayıkcan, "Kızımın çenesine 14 dikiş atıldı. Vatandaşlar yetişmeseydi kızım orada perişan olacaktı. Raporlarla birlikte şikayetçi oldum." dedi.