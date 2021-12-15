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Diyarbakır'da küçük kız, belediye çukuruna düştü

Diyarbakır'da küçük kız, belediye çukuruna düştü

7 yaşındaki çocuğun, rögar kapağının açık bırakılması sonucu çukura düşmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede çenesine 14 dikiş atıldı. Belediyenin ihmali olduğunu düşünen babası ise şikayetçi oldu.