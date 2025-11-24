Şanlıurfa'da kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri

- Diyarbakır'da başıboş köpeklerin saldırdığı Hasan Ahmed, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede hayatını kaybetti.
- Hasan Ahmed'in hastanedeki son anlarına ait görüntülerde, hemşirenin su vermek istediğinde korkuya kapılarak ağladığı kaydedildi.
- Hasan'ın kardeşinin tedavisine ise halen devam ediliyor.
Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.
Toplatıp güvenli barınaklara yerleştirilmeyen her köpek, özellikle çocukları hedef alıyor.
Bu kapsamda da Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 Eylül’de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Yaralanan Hasan Ahmed, Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU
Ahmed, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti.
Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
SON ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet’in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.