Diyarbakır'da kuma getiren kocasını bıçakladı

Diyarbakır'da eşinin kuma getireceğini öğrenen kadın, mutfaktan aldığı bıçağı kocasına sapladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitenin 7'nci katında bulunan dairede meydana gelen olayda, 46 yaşındaki S.Ş., kocası 43 yaşındaki M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

EŞİNİ BIÇAKLADI

Tartışma sırasında sinirlenen S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş. de gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'ne götürüldü.

S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.







