Diyarbakır'da kuyumcu 200 milyon TL dolandırdı

Kendisine emanet edilen yaklaşık 200 milyon lira değerindeki para ve altın ile ortadan kaybolan şahıs için yakalama kararı çıkartıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Mahallesi’ndeki bir kuyumcu, esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin yatırım vaadiyle kendisine emanet ettiği yaklaşık 200 milyon TL değerinde para ve altın ile kayıplara karıştı.

50 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İki gündür kuyumcudan haber alamayan ve dolandırıldıklarını iddia eden yaklaşık 50 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen Savcılık, kuyumcu hakkında yakalama kararı çıkarttı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis, kuyumcuda inceleme yaptığı sırada olayı yeni öğrenip kuyumcuya gelen alacaklılar, bilgi almaya çalıştı. Konuyla ilgili, Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner de çok sayıda esnafın kendilerine başvurarak dolandırıldıklarını aktardığını söyledi.

Soruşturma devam ediyor.