Diyarbakır'da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı

Mart ayında silahla kuyumcu soygunu yapan 54 yaşındaki şahıs, polisin çalışmalarıyla yakalanarak tutuklandı.

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında hırsızlık olayı yaşanmıştı.

Dükkana giren bir şüpheli, silah zoruyla 4 bilezik çalıp kayıplara karışmıştı.

Diyaliz merkezinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında hırsızın A.S. (54) olduğu belirlendi. Polisin takibi sonucu 9 Mayıs'ta merkez Bağlar ilçesinde bir yakınını tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyaret eden A.S., yağma suçunda kullandığı tabancayla yakalandı.

Tutuklandı

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan A.S., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı