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- Diyarbakır'da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı
Diyarbakır'da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı
Mart ayında silahla kuyumcu soygunu yapan 54 yaşındaki şahıs, polisin çalışmalarıyla yakalanarak tutuklandı.
- 15.05.2022 - 17:48
- Güncelleme : 15.05.2022 - 17:56
Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında hırsızlık olayı yaşanmıştı.
Dükkana giren bir şüpheli, silah zoruyla 4 bilezik çalıp kayıplara karışmıştı.
Diyaliz merkezinde yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında hırsızın A.S. (54) olduğu belirlendi. Polisin takibi sonucu 9 Mayıs'ta merkez Bağlar ilçesinde bir yakınını tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyaret eden A.S., yağma suçunda kullandığı tabancayla yakalandı.
Tutuklandı
AA'nın haberine göre; gözaltına alınan A.S., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'da kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı