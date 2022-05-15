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    Diyarbakır'da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı

    Mart ayında silahla kuyumcu soygunu yapan 54 yaşındaki şahıs, polisin çalışmalarıyla yakalanarak tutuklandı.
    • 15.05.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 17:56
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    Diyarbakır'da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı

    Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında hırsızlık olayı yaşanmıştı.

    Dükkana giren bir şüpheli, silah zoruyla 4 bilezik çalıp kayıplara karışmıştı.

    Diyaliz merkezinde yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturma kapsamında hırsızın A.S. (54) olduğu belirlendi. Polisin takibi sonucu 9 Mayıs'ta merkez Bağlar ilçesinde bir yakınını tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyaret eden A.S., yağma suçunda kullandığı tabancayla yakalandı.

    Tutuklandı

    AA'nın haberine göre; gözaltına alınan A.S., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır'da kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı

    Diyarbakır da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı #1

    Diyarbakır da kuyumcudan bilezik çalan hırsız yakalandı #2


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