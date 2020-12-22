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    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi

    Diyarbakır'da kuyumcuya giren hırsızlar iş yeri sahibini öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 11:12
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 11:53
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    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi.

    Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi.

    ATEŞ ETTİLER

    Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş’a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı.

    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi ViDEO

    kuyumcu

    ANNESİ HIRSIZIN ELİNDEN SİLAHI ALDI

    Bu sırada Yoldaş’ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi #2

    KURTARILAMADI

    Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    Polis, kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.

    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi #3

    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi #4

    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi #5

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