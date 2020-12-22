Diyarbakır'da kuyumcuya giren hırsızlar iş yeri sahibini öldürürken şahsın annesi, soyguncuları ellerindeki silahı alıp yumruklayarak püskürttü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen olayda, iş yerini açan Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte altın çantasıyla içeri girdi.

Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken peşinden kar maskeli iki kişi girdi.

ATEŞ ETTİLER

Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş’a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı.

Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi ViDEO

ANNESİ HIRSIZIN ELİNDEN SİLAHI ALDI

Bu sırada Yoldaş’ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis, kaçan zanlıların yakalanması içini geniş çapta çalışma başlattı.





