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    Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren soyguncular yakalandı

    Soygun girişiminde bulundukları kuyumcuda iş yeri sahibini öldüren 2 şüphelinin yakalanması için 112 iş yerinin güvenlik kamerası ile 260 saatlik KGYS kayıtları incelendi.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 10:53
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    Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren soyguncular yakalandı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli 2 zanlı soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) silahla vurarak olay yerinden kaçmıştı.

    Ağır yaralanan Yoldaş, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

    Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmış, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Görüntüde, şüphelilerden birinin maskeli ve elinde tüfek, diğerinin ise elinde silah ve çanta ile iş yerine girdikleri görülmüştü.

    Kayıtlara elinde tüfek olan zanlının kuyumcu tezgahının arkasında bulunan Sinan Yoldaş'a saldırdığı, Yoldaş'ın annesinin de elindeki sopayla şüphelinin elindeki tüfeği almaya çalıştığı ve bir süre aralarında boğuşma yaşandığı yansımıştı.

    Diyarbakır’da kuyumcuya silahlı soygunu girişimi İZLE

    260 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

    22 Aralık 2020'de meydana gelen kuyumcuda soygun girişimi ve iş yeri sahibinin öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, bölgede bulunan 112 ayrı iş yeri kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına ait 260 saatlik görüntü incelendi.

    Yapılan çalışmada şüphelilerin B.G. (18) ve M.E. (24) olduğu tespit edildi.

    Diyarbakır da kuyumcuyu öldüren soyguncular yakalandı #1

    OPERASYONLA YAKALANDILAR

    Zanlılar, merkez Yenişehir ve Bağlar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 4 farklı ikamette yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca, 6 av tüfeği fişeği, olay esnasında şüphelilerin taşıdığı sırt çantası ve giydikleri kıyafetler ele geçirildi.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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