Kuzeni Aslan Karakaş'ın kumalık teklifini reddettiği için vurulan Emine Karakaş, 138 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır'da Bismil ilçesine bağlı kırsal Selamet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Emine Karakaş, evli ve 7 çocuk babası olan Aslan Karakaş'ın kumalık teklifini kabul etmedi.

Emine, kumalık talebini reddedince Aslan Karakaş tarafından vuruldu.

DÜN GECE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırının ardından Emine, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı, saldırgan kaçtı.

Saldırıya uğradığı 4 Şubat'tan bugüne yaşam mücadelesi veren Emine, dün gece yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GERİYE KALAN FOTOĞRAFLAR YÜREK BURKTU

Emine'den geriye, saldırıya uğramasının ardından tedavi gördüğü yoğun bakımda çekilen görüntüleri kaldı.

Diyarbakır'da kuzeni tarafından vurulan Emine, 138 gün sonra hayatını kaybetti VİDEO

"LÜTFEN BENİ İYİLEŞTİRİN"

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Emine, doktorlarıyla yaptığı görüşmede, kendisini iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunduğu sözleri yer aldı.

Yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Emine'nin görüntülere yansıyan ifadeleri şöyle:

"Ben Emine, 16 yaşımdayım. Böyle oldum. Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle girdim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim.

Ağabeyim benim için çok çabalıyor zaten. Çok seviyorum onu. İnşallah beni iyileştireceksiniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Size güveniyorum. Ne olur elinizden geleni yapın. İki aydır yatıyorum, kendimi hiç bırakmadım. Kendime güvendim. Hep daha iyi olacağım dedim. Beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapmaya çalışın lütfen."

Emine, Bismil ilçesindeki kırsal Tepe Mahallesi'nde toprağa verilirken, katil zanlısı Karakaş halen yakalanamadı.



