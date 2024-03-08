Diyarbakır'da kuzenler arasında silahlı kavgada 16 yaşındaki genç öldü

İHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Yuvacık köyü yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı amca çocukları arasında yaşanılan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Kemalettin Aktepe (16) ve A.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Kemalettin Aktepe hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürerken Kemalettin Aktepe'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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