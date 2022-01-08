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    Diyarbakır'da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti

    Otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf, elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 11:10
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 11:19
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    Diyarbakır'da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçak çekti.

    ESNAF ELİNDEKİ SOPAYLA AYIRDI

    Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti.

    Olayı görüp duran moto kurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Diyarbakır'da kavga eden liselileri esnaf ayırdı VİDEO

    POLİS TEDBİR AMAÇLI BEKLEDİ

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı.

    Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.

    Diyarbakır da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti #1

    Diyarbakır da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti #2

    Diyarbakır da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti #3

    Diyarbakır da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti #4

    Diyarbakır da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti #5

    Diyarbakır da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti #6


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