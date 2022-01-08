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- Diyarbakır'da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti
Diyarbakır'da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti
Otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf, elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 08.01.2022 - 11:10
- Güncelleme : 08.01.2022 - 11:19
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçak çekti.
ESNAF ELİNDEKİ SOPAYLA AYIRDI
Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti.
Olayı görüp duran moto kurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır'da kavga eden liselileri esnaf ayırdı VİDEO
POLİS TEDBİR AMAÇLI BEKLEDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.