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Diyarbakır'da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti

Diyarbakır'da liselilerin kavgasına esnaf müdahale etti

Otobüs durağında kavga eden lise öğrencisi iki gruba, bölgedeki bir esnaf, elindeki sopayı sağa sola sallayarak müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.