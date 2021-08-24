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- Diyarbakır'da makas atan sürücü
Diyarbakır'da makas atan sürücü
Süratle ilerlediği yollarda makas atıp o anları kayda alan sürücü, kavşaktan dönmeye hazırlanan araca çarptı.
- İHA
- 24.08.2021 - 16:16
- Güncelleme : 24.08.2021 - 16:22
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla trafiğe çıkan bir şahıs, yollarda adeta terör estirdi.
Makas atarak ilerleyen maganda, hızla girdiği Tesisler Kavşağı'nda bir araca çarptı.
2 YARALI
Çarpmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, park halinde duran araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
KAZA ANINI KAYDETTİ
Sorumsuz sürücünün makas attığı ve kazaya sebep olduğu anlar ise kendi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Diyarbakır'da makas atan sürücü