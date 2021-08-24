Süratle ilerlediği yollarda makas atıp o anları kayda alan sürücü, kavşaktan dönmeye hazırlanan araca çarptı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla trafiğe çıkan bir şahıs, yollarda adeta terör estirdi.

Makas atarak ilerleyen maganda, hızla girdiği Tesisler Kavşağı'nda bir araca çarptı.

2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, park halinde duran araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAZA ANINI KAYDETTİ

Sorumsuz sürücünün makas attığı ve kazaya sebep olduğu anlar ise kendi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'da makas atan sürücü