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    Diyarbakır'da makas atan sürücü

    Süratle ilerlediği yollarda makas atıp o anları kayda alan sürücü, kavşaktan dönmeye hazırlanan araca çarptı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 16:22
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    Diyarbakır'da makas atan sürücü

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla trafiğe çıkan bir şahıs, yollarda adeta terör estirdi.

    Makas atarak ilerleyen maganda, hızla girdiği Tesisler Kavşağı'nda bir araca çarptı.

    2 YARALI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, park halinde duran araçlara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

    KAZA ANINI KAYDETTİ

    Sorumsuz sürücünün makas attığı ve kazaya sebep olduğu anlar ise kendi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Diyarbakır'da makas atan sürücü

    Diyarbakır da makas atan sürücü #1

    Diyarbakır da makas atan sürücü #2

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