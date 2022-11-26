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- Diyarbakır’da marketlerin korkulu rüyası salam ve mama hırsızları
Diyarbakır’da marketlerin korkulu rüyası salam ve mama hırsızları
Diyarbakır’da bir grup hırsız marketlere dadandı, salam ve mama çeşitlerini kaşla göz arasında çalıp kayıplara karıştı.
- 26.11.2022 - 14:10
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Mahabaat Bulvarı üzerinde bulunan bir markete dadanan hırsız şebekesi esnafı bıktırdı.
Grup halinde gelerek markete müşteri kılığında giren hırsızlar mama ve salam çaldı.
Esnafları canından bezdirdiler
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların genç yaşta oldukları görülürken esnaf, durumu kayıtları izlerken fark edip güvenlik güçlerine şikayet etti.
Olay yerine gelen ekipler, görüntüleri inceleme altına alırken şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır’da marketlerin korkulu rüyası salam ve mama hırsızları VİDEO
Yanındaki hırsız bile şaşırdı
İHA'nın haberine göre hırsızlık yapanlardan birinin salamı pantolonuna saklaması yanındaki diğer hırsızları bile şaşırttığı görüntülere yansıdı.