Mermer kemik hastalığı olarak bilinen osteopetroz tanısı konulan Erkan Karakuş, acı çektiğini belirterek tedavisi için yardım beklediğini söyledi.

Diyarbakır’da merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Erkan Karakuş'a, yaklaşık 10 yıl önce sol bacağındaki rahatsızlık sonrası Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mermer kemik hastalığı teşhisi konuldu.

10 yılda 17 ameliyat geçiren Karakuş, tedavinin devamı için Ankara'ya sevk edildi. Aynı hastalıktan daha önce kardeşini kaybeden Karakuş, sol bacağında kırık ve enfeksiyon olduğunu söyledi.

“CERRAHİ TEDAVİ İMKANI VAR”

Yaşadığı acıların son bulması için yetkililerden destek isteyen Karakuş, şu sözleri kaydetti.

"Yaklaşık 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. 10 yılda 17 kez ameliyat geçirdim. Bu hastalığın cerrahi tedavi imkanı var. Buradaki hocalarımız Ankara'ya yönlendirdi.





“KENDİ İHTİYAÇLARIMI BİLE EVDE GÖREMİYORUM”

Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan yardım bekliyorum. Elim kolum bağlı. Adım atamıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı bile evde göremiyorum."

Ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Karakuş, kendisine uzanacak yardım eli ile bu hastalıktan kurtulmayı istediğini kaydetti.

Diyarbakır'da mermer kemik hastası genç, tedavi için yardım bekliyor VİDEO



"ÇOCUĞUM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYOR"

Anne Muzaffer Karakuş ise oğlunun yaklaşık 10 yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürdüğünü, kişisel ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtti.

Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karakuş, şöyle konuştu:

"Anneyim, yüreğim yanıyor. Çocuğumun durumu gittikçe daha da kötüye gidiyor. Acilen ameliyat olması lazım. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Dayanamıyorum bu acıya. Bir oğlumu 13 yaşındayken bu hastalıktan kaybettim. Bir evladımı bu hastalıktan kaybettim, bu evladımı da kaybetmek istemiyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz."