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    Diyarbakır'da Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevilisi tutuklandı

    Eski kız arkadaşı Meryem Sevim’i bir kafede 9 kurşunla öldüren Musa Sevim, 1,5 ay sonra, saklandığı köydeki bir barakada yakalandı. Sevim, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 28.12.2022 - 16:27
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    Diyarbakır'da Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevilisi tutuklandı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde,  13 Kasım’da Musa Sevim (24), eski kız arkadaşı Meryem Sevim’in (21) kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti.

    Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, eski kız arkadaşına peş peşe ateş etti.

    Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken, Musa Sevim ise kaçtı.

    Meryem kurtarılamadı

    İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Sevim’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından adli tıp kurumundan alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olay yerine Musa Sevim ile birlikte gelenler tespit edildi.

    Diyarbakır da Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevilisi tutuklandı #1

    Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

    Ekipler, yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi belirledi. Kamera çalışmaları ile görgü tanıklarının ifadeleri üzerine polis, cinayeti işleyen Musa Sevim ile beraber olay yerine gelen M.S.B.,(17) ve F.A.’yı (17) gözaltına aldı.

    Şüpheliler ifadelerinde, Meryem’in eğlence platformu TikTok’ta bir erkekle canlı yayın açtığı için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevilisi tutuklandı #2

    Musa Sevim cezaevine gönderildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, uyuşturucudan kaydı bulunan Musa Sevim’in bulunması için Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile işbirliği yaparak çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmada, Musa Sevim’in bir köyde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

    Düzenlene operasyonla Musa Sevim, bir barakada saklanırken yakalandı.

    Yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca ve kardeşine ait kimlik çıktı. Yapılan sorgusunda pişman olduğunu belirten Musa Sevim, yakalanmaması durumunda Meryem’in mezarına gidip intihar edeceğini söyledi.

    DHA'nın haberine göre; Musa Sevim, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Diyarbakır da Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevilisi tutuklandı #3

    Diyarbakır da Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevilisi tutuklandı #4


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