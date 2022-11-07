Midibüs şoförü cinayetinin azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahıs ve kiralık katil şüphelileri, adliyeye sevk edilerek ifadelerini verdi.

Diyarbakır'a 4 Kasım'da silahlı saldırıda midibüs şoförü Mehdi Balkaya'nın ölümü, ekipleri harekete geçirdi.

Cinayet sonrası soruşturma başlatan Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheliler R.T., S.M. ve azmettirici olduğunu değerlendirdikleri M.G.'yi tespit etti.

Çalışmalarda, olayın daha önceden başlayan bir husumete dayandığı belirlendi.

Azmettirici tespit edildi

Ekipler, çalışmaları sonucunda suçlamaları kabul etmeyen azmettirici M.G.'nin cinayeti planladığını; silah temini, para alışverişi gibi durumları gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Diyarbakır'da midibüs şoförü katilleri adliyeye sevk edildi VİDEO



Şüpheliler adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre; M.G., polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde Muş’ta yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.T., 'pişman ve üzgün' olduğunu belirtti.