Diyarbakır’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesine bağlı Elazığ Caddesi üzerinde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanelere sevk edildiler
3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kavga çıktı
Öte yandan, kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı.
Birbirinin üstüne yürüyen tarafları vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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