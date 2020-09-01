Diyarbakır'da, minibüste 'fazla yolcu taşıma' tartışması

Sosyal mesafe uyarılarına aldırış etmeyen şoför ile yolcular arasında çıkan kavga, bir yolcunun cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs, koronavirüs tedbirlerini umursamayarak kapasitesinin üzerinde yolcu aldı.

Bu duruma tepki gösteren yolcular ile minibüs sürücü arasında tartışma çıktı.

"ZATEN VİRÜS VAR"

Yolcular sürücüye "Kaptan bu kadar fazla yolcu alma, zaten koronavirüs var", "Yeter ağabey" gibi cümleler ile tepki gösterdi. Sürücü ise yolcuların tepkisini dikkate almadan yolcu almaya devam etti.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.