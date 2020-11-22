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    Diyarbakır'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü

    Biri 19 diğeri de 18 yaşında olan iki gencin can verdiği kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.
    • AA
    • 22.11.2020 - 15:15
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    Diyarbakır'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü

    19 yaşındaki Serkan Özer'in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe üst geçit mevkisinde önünde seyreden Yenişehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna çarptı.

    Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İKİSİ DE CAN VERDİ

    Olay yerine gelen ekipler, sürücü Serkan Özer ile aynı motosiklette bulunan 18 yaşındaki Yusuf Sarıkaya’nın kaza yerinde can verdiğini tespit etti.

    Gençlerin cenazeleri morga kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

    Diyarbakır da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü #1

    Diyarbakır da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü #2

    Diyarbakır da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü #3

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