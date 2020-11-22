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Diyarbakır'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü

Diyarbakır'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü

Biri 19 diğeri de 18 yaşında olan iki gencin can verdiği kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.