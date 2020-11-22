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- Diyarbakır'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü
Diyarbakır'da motosiklet kamyona çarptı: 2 ölü
Biri 19 diğeri de 18 yaşında olan iki gencin can verdiği kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.
- AA
- 22.11.2020 - 15:15
19 yaşındaki Serkan Özer'in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe üst geçit mevkisinde önünde seyreden Yenişehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna çarptı.
Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İKİSİ DE CAN VERDİ
Olay yerine gelen ekipler, sürücü Serkan Özer ile aynı motosiklette bulunan 18 yaşındaki Yusuf Sarıkaya’nın kaza yerinde can verdiğini tespit etti.
Gençlerin cenazeleri morga kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.