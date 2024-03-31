Diyarbakır'da muhtarlık seçiminde silah sesleri yükseldi.
Merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı.
1 ölü, 11 yaralı
Oy kullanma sırasında yaşanan silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ambulanslara taşlarla saldırdılar
Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si, atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.
Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önleminin sürdüğü belirtildi.
Saldırı anlarına ilişkin görüntüler, o sırada mahallede bulunanlar tarafından görüntülendi.
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