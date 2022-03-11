Diyarbakır'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan bilezikleri çaldı

Diyarbakır'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan bilezikleri çaldı

Kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen cerrahi maskeli şüpheli, seçtiği 4 altın bileziği eline aldıktan sonra tabancayı çekerek kaçtı. Silahını alarak dışarı koşan kuyumcu ise hırsızı yakalayamadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren cerrahi maskeli şüpheli, altın bilezik alacağını söyledi.

Kuyumcu da bilezikleri tezgahtan çıkarak gösterdi. Bu sırada 4 altın bileziği alan şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttu.

KUYUMCUYA SİLAH DOĞRULTUP, BİLEZİKLERİ ÇALDI

Daha sonra kaçan şüpheli, iş yerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi. Peşinden silahını alarak dışarı çıkan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi ancak şüpheli, izini kaybettirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

HIRSIZ ARANIYOR

Burada inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. Polis, 4 altın bilezikle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





































