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- Diyarbakır'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan bilezikleri çaldı
Diyarbakır'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan bilezikleri çaldı
- DHA
- 11.03.2022 - 17:05
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren cerrahi maskeli şüpheli, altın bilezik alacağını söyledi.
Kuyumcu da bilezikleri tezgahtan çıkarak gösterdi. Bu sırada 4 altın bileziği alan şüpheli, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, iş yeri sahibine doğrulttu.
KUYUMCUYA SİLAH DOĞRULTUP, BİLEZİKLERİ ÇALDI
Daha sonra kaçan şüpheli, iş yerinin yan tarafında bulunan sokağa girdi. Peşinden silahını alarak dışarı çıkan kuyumcu, havaya 3 el ateş ederek durdurmak istedi ancak şüpheli, izini kaybettirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
HIRSIZ ARANIYOR
Burada inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadesini aldı. Polis, 4 altın bilezikle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.