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    Diyarbakır'da müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı

    Yenişehir'de 69 yaşındaki N.A., müşteri olarak girdiği marketin sahibi Hüseyin Simpil'e (28) bıçakla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:11
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    Diyarbakır'da müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şair Sırrı Hanım Sokak'ta bulunan bir markette elleri arkasında yürüyerek içeri giren N.A., market sahibi Hüseyin Simpil'in yanına gelerek bıçakla saldırmaya başladı.

    Boynundan yaralanan Simpil, marketin önüne çıkarak yardım istedi.

    Bu sırada N.A., Simpil'i kovalamaya başladı.

    PAZARA GİRİP KAÇTI

    Simpil, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken N.A., sokakta kurulan pazarın içerisine kaçarak gözden kayboldu.

    Simpil, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Evli ve 2 çocuk babası Simpil'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Diyarbakır'da müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı VİDEO

    GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, YAKALANDI

    Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oyluşturulan özel ekip, market ve olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları inceledi.

    Yapılan çalışma ile saldırganın N.A. olduğu tespit edildi. N.A., düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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