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    Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı

    Terörün finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 10:25
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    Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

    İKİNCİ DALGA OPERASYONU DÜZENLENDİ

    17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi.

    Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.

    Diyarbakır da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı #1

    65 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.

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