- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı
Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 73 gözaltı
Terörün finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 04.07.2021 - 10:25
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İKİNCİ DALGA OPERASYONU DÜZENLENDİ
17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.
65 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.